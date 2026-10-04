ДЭВУ выявила 307,5 тыс. подделок Nike, Adidas и других брендов

Аналитики платформы ДЭВУ в России выявили около 307,5 тыс. подделок за первое полугодие 2026 года. Наибольшее число контрафакта приходится на бренды Nike и Jordan, а основную долю среди фальсифицированных товаров занимает обувь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS The Times of Indi...
- Вучич ушёл – и на...
- Лукашенко предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым