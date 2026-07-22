Болгария предоставила США базу для поддержки операций на Ближнем Востоке Болгария поможет США в проведении операций на Ближнем Востоке, разместив.
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Болгария предоставила США базу для поддержки операций на Ближнем Востоке Болгария поможет США в проведении операций на Ближнем Востоке, разместив.
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