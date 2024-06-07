Врач дала советы по питанию в жару

С приходом жаркой погоды перед многими встает вопрос: как правильно питаться в такую погоду? На него в разговоре с «Известиями» 7 июня ответила врач-диетолог медцентра доктора Александровского Роза Гарасим.
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