ВСУ стягивают все силы к Гуево, пытаясь удержать позиции в Курской области

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Украинские войска стягивают все имеющиеся силы к населенному пункту Гуево в Курской области и к границе между Сумской областью и Россией, отчаянно пытаясь удержать свои позиции.
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