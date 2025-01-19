Каспийский курс: что сулит Западу договор России с Ираном

Геннадий Бережнов

Сибирская говорит, что не стоит понимать отказ от контактов с западными соседями после подписания договора С Ираном. Позиция как и у основных либералов во власти. Запад наше будущее и надежда. А думает ли так Запад, да и сможет ли он далее думать сам!