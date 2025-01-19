Заноза
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Заноза

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Каспийский курс: что сулит Западу договор России с Ираном

Каспийский курс: что сулит Западу договор России с Ираном

Вчера президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали крайне важное соглашение о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сибирская говорит, что не стоит понимать отказ от контактов с западными соседями после подписания договора С Ираном. Позиция как и у основных либералов во власти. Запад наше будущее и надежда. А думает ли так Запад, да и сможет ли он далее думать сам!
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14 час.
Анатолий Рябенко
Прозападная агитация и проявление Западу внимания после стольких веков борьбы с ним и потери граждан НЕДОСТОЙНА какого либо сочувствия. Хватит пороть дурочку и соглашаться с идиотами, у которых Россия как бельмо на глазах, отдавая им всё и со скидками. Мне очень жаль погибших людей защищавших свою Родину от этих подонков.
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14 час.

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