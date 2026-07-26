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Утро.ru

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Mia Boyka обвинили в отказе платить за работу

Mia Boyka обвинили в отказе платить за работу

Вокруг певицы Mia Boyka разгорается новый скандал. Мастер по изготовлению париков заявила, что артистка так и не рассчиталась за работу, выполненную специально для съемок клипа "Экспонат" и концертных выступлений.

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