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Татар-информ

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Казанский «Зенит» уступил в полуфинале Кубка легенд московскому «Динамо»

Казанский «Зенит» уступил в полуфинале Кубка легенд московскому «Динамо»

Фото: zenit-kazan.com Сегодня в Москве прошел второй полуфинал «Финала четырех» Кубка легенд.

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