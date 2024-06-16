Моддер добавил поддержку скриптов из The Witcher 3 в Visual Studio Code – это упростит созд...

Моддер добавил поддержку скриптов из The Witcher 3 в Visual Studio Code – это упростит создание сложных модов для игрыКак стало известно, моддер SpontanCombust работает над IDE под названием WitcherScript Integrated Development Environment (WIDE), который позволит упростить создание сложных модификаций для The Witcher 3: Wild Hunt, требующих создания собственных скриптов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)