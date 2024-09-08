Стратегия AMD меняется, отдавая приоритет наращиванию доли рынка, а не флагма...

Стратегия AMD меняется, отдавая приоритет наращиванию доли рынка, а не флагманским видеокартам RDNA 4Слухи вокруг линейки AMD RDNA 4 утверждали, что компания не пойдет по пути энтузиастов с ее предстоящим семейством графических процессоров Radeon RX 8000 “RDNA 4”, поскольку один из высокопроизводительных чипов Navi, Navi 4C/4X, был отменен… источник#AMD #Radeon.