Политика как он...
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Политика как она есть

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Собянин рассказал, в чем сила

Собянин рассказал, в чем сила

Сергей Собянин рассказал, в чем заключается его главная сила. Это желание москвичей развивать город. Признание лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".

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