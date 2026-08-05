Собянин рассказал, в чем сила

Сергей Собянин рассказал, в чем заключается его главная сила. Это желание москвичей развивать город. Признание лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".
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