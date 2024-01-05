«Живу осознанно»: жена футболиста Смолова отметила три года трезвости

Супруга футболиста Федора Смолова — Карина Истомина — отметила три года трезвости. Это стало для нее настоящим открытием, ведь раньше она не представляла, что жизнь может быть такой яркой и без психоактивных веществ.
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