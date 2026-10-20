Представитель УФНС России по Республике Татарстан Гульфия Каюмова рассказала, что родители обязаны уплачивать имущественные налоги за своих несовершеннолетних детей, если на имя ребёнка зарегистрирована недвижимость.
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