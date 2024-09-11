Глобальное потепление: угроза или шанс для сельского хозяйства России

Глобальное потепление – не только угроза, но и шанс для российской пищевой промышленности. Найдены способы переформатировать сельское хозяйство и сегодня, подстроившись под изменения климата, можно создать революцию в сфере пищевой промышленности.
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