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    ...да что вы с этим бандеровским холуём общаетесь - он тут только что бы отработать задание хозяев из ЦИПСО!...DM: Медведев возм...
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Глобальное потепление: угроза или шанс для сельского хозяйства России

Глобальное потепление: угроза или шанс для сельского хозяйства России

Глобальное потепление – не только угроза, но и шанс для российской пищевой промышленности. Найдены способы переформатировать сельское хозяйство и сегодня, подстроившись под изменения климата, можно создать революцию в сфере пищевой промышленности.

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