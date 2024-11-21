Сталлоне хочет еще два сезона “Короля Талсы”, но Paramount пока не определилась К...

Сталлоне хочет еще два сезона “Короля Талсы”, но Paramount пока не определиласьКак сообщает портал Variety, голливудский актер Сильвестр Сталлоне планирует продолжить сниматься в отличном сериале “Король Талсы” и готов подписать контракт еще минимум на два сезона этого шоу.