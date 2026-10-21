© G.H_311/Shutterstock/FOTODOMУченые Университета Хериота-Уатта подтвердили, что загадочный кратер Силверпит под дном Северного моря оставил не оползень солевых пород и не вулкан, а удар астероида или кометы — примерно 43-46 миллионов лет назад.