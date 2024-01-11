Большинство работающих россиян хотели бы открыть собственный бизнес

Праздничные дни подтолкнули россиян к мыслям об уходе из найма. Свыше 70% опрошенных хотя бы раз за прошедшие выходные задумывались об открытии собственного бизнеса, говорится в исследовании Аналитического Центра "Консоль.
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