Устаревшее вооружение для Украины

Шведский бронетранспортёр Pbv 302. Фото Минобороны Швеции С 2022 г. зарубежные партнёры и покровители регулярно предоставляют Украине военно-техническую помощь в виде различных вооружений, техники и боеприпасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии