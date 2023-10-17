В Татарстане сократят число неиспользуемых коек для ковидных пациентов

Сейчас на территории республики развернуто 11 временных инфекционных госпиталей.фото: vk.com--> Сейчас коечный фонд, развернутый в Татарстане для ковидных больных на время сезонного подъема ОРВИ, практически пустует.
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