В Архангельске завершили реконструкцию центральной канализационно-насосной станции

Это означает, что городу теперь не страшен паводок — городские коллекторы не будут выходить «из берегов»— В 2023 году при реконструкции ЦНКС были установлены два новых насосных агрегата с рабочей производительностью 1100 кубометров в час каждый.
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