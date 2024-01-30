Как пройти проверку на годность к военной службе

Россиян, поступающих на офицерские должности по контракту, направлять на военно-врачебную экспертизу будут городские военкомы, а на должности солдат и сержантов — начальники пунктов отбора на военную службу.
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