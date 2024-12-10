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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее появился новый возлюбленный

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее появился новый возлюбленный

У балерины Анастасии Волочковой появился новый возлюбленный. Об этом сообщает издание "СтарХит". 48-летняя Анастасия Волочкова во время разговора с продюсером Георгием Иващенко в "ШБ-шоу" рассказала, что в ее жизни произошли перемены и она снова влюблена.

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