Балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее появился новый возлюбленный

У балерины Анастасии Волочковой появился новый возлюбленный. Об этом сообщает издание "СтарХит". 48-летняя Анастасия Волочкова во время разговора с продюсером Георгием Иващенко в "ШБ-шоу" рассказала, что в ее жизни произошли перемены и она снова влюблена.