Путин: малые группы ВСУ в Курской области еще сидят «по щелям» и подвалам

Разрозненные группы ВСУ в Курской области еще сидят по подвалам в полной изоляции, их эвакуация невозможна, заявил президент России Владимир Путин 30 апреля на просветительском марафоне общества «Знание».
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