Медвежий угол

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Пригожин ответил на видео с привлечением заключённых в «ЧВК Вагнера»

Пригожин ответил на видео с привлечением заключённых в «ЧВК Вагнера»

Евгений Пригожин прокомментировал  о необходимости привлечения к военной операции заключенных и зачислением их в «ЧВК Вагнера».

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