Перестала быть похожей на себя: дочь Пугачевой Лиза «отдалилась» от матери после переездов

Максим Галкин* и Алла Пугачева очень любят показывать в социальных сетях своих детишек и, хотя, Примадонна делает это не так часто (потому что в целом не очень любит вести блоги активно), в публикациях юмориста они появляются с завидной периодичностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии