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Уже завтра: жителям Владивостока напомнили об ограничениях на дорогах

Уже завтра: жителям Владивостока напомнили об ограничениях на дорогах

Жителям Владивостока напомнили об ограничениях, которые будут действовать завтра, 28 июля, в связи с проведением эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г.

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