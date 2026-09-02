Пакистан: шоссе Кветта-Карачи было закрыто для движения транспорта в Хад Куча, район Мастунг, провинция Белуджистан, более чем на восемь часов после того, как вооруженные люди нанесли взрывчатку на военную машину, что привело к столкновениям между двумя сторонами в утренние часы; опасались жертв.
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