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Контрафронт

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Пакистан: шоссе Кветта-Карачи было закрыто для движения транспорта в Хад Куча, район Мастунг,...

Пакистан: шоссе Кветта-Карачи было закрыто для движения транспорта в Хад Куча, район Мастунг, провинция Белуджистан, более чем на восемь часов после того, как вооруженные люди нанесли взрывчатку на военную машину, что привело к столкновениям между двумя сторонами в утренние часы; опасались жертв.

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