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Польза неоценимая – подарят крепкое здоровье и свежий воздух: какие комнатные растения способны бороться с плесенью

Польза неоценимая – подарят крепкое здоровье и свежий воздух: какие комнатные растения способны бороться с плесенью

Польза неоценимая – подарят крепкое здоровье и свежий воздух: какие комнатные растения способны бороться с плесенью Ольга БезродняяКомнатные растения не только украшают наш интерьер, но и способны улучшать качество воздуха, очищая его от вредных веществ.

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