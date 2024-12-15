Польза неоценимая – подарят крепкое здоровье и свежий воздух: какие комнатные растения способны бороться с плесенью Ольга БезродняяКомнатные растения не только украшают наш интерьер, но и способны улучшать качество воздуха, очищая его от вредных веществ.