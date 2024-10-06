Проект нового железнодорожного моста через Обь находится в стадии проработки

Новый мост должен помочь решить проблемы с трафиком транзитных грузовых поездов с контейнерами. Западно-Сибирская железная дорога в текущем году занимается проектированием нового железнодорожного моста через реку Обь в Новосибирске.
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