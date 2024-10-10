Головин назвал главные качества тренеров сборной России Слуцкого, Черчесова и Карпина

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о главных качествах тренеров, которые работали или работают в национальной команде.
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