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Царьград

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Более 40 дронов сбили над Нижегородской областью, есть разрушения

Более 40 дронов сбили над Нижегородской областью, есть разрушения

Ночную атаку с использованием более чем 40 беспилотников отразили в Нижегородской области. В отражении нападения участвовали подразделения Министерства обороны РФ и отряд «Барс НН».

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