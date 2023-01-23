Герасимов рассказал о разработке плана строительства и развития ВС России

Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал об изменениях и принципах, которые будут учитываться при разработке Плана строительства и развития ВС РФ с учетом проведения специальной военной операции.
Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал об изменениях и принципах, которые будут учитываться при разработке Плана строительства и развития ВС РФ с учетом проведения специальной военной операции.
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