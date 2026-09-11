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Спорт Уик-Энд

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Официально: лучший гол июля и августа в РПЛ. ВИДЕО

Официально: лучший гол июля и августа в РПЛ. ВИДЕО

Защитник «Краснодара» Жубал стал обладателем награды за лучший гол месяца в Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа.

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