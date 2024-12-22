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Владимир Путин сообщил о разногласиях в МО РФ из-за «Орешника»

Владимир Путин сообщил о разногласиях в МО РФ из-за «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря сообщил о том, что в Министерстве обороны были разногласия о производстве и запуске гиперзвуковой ракеты «Орешник», но он присоединился к тем, кто был готов к ее созданию.

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