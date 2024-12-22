Владимир Путин сообщил о разногласиях в МО РФ из-за «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря сообщил о том, что в Министерстве обороны были разногласия о производстве и запуске гиперзвуковой ракеты «Орешник», но он присоединился к тем, кто был готов к ее созданию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии