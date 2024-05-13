Южный Урал накрывает снегом

В Челябинской области продолжают ухудшаться погодные условия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в отдельных районах региона наблюдаются осадки в виде снега.
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