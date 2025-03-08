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test mazurok

1 подписчик
❗️ В Крыму в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадал 17-летний водитель

❗️ В Крыму в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадал 17-летний водитель По предварительной информации, сегодня подросток ехал на автомобиле Ford по дороге Таврида-Анновка.

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