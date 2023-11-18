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Канчельскис о Файзуллаеве: «Любая цена больше 3-5 миллионов евро уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и Аббос выйдет на другой уровень»

Канчельскис о Файзуллаеве: «Любая цена больше 3-5 миллионов евро уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и Аббос выйдет на другой уровень»

«Кто меня удивил из футболистов в первом круге РПЛ? Тюкавин хорошо выступает. Пришел Файзуллаев, который показывает хороший футбол в ЦСКА.

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