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МОСИНФОРМ

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Москвичи могут выиграть поездку на космодром «Восточный» с «Другим Делом»

Москвичи могут выиграть поездку на космодром «Восточный» с «Другим Делом»

Проект «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Национальным центром космических компетенций открыл регистрацию на всероссийский спецпроект «Космос: время возможностей».

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