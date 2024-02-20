Басмачи: кем были сухопутные пираты Средней Азии

В основе идеологии басмачей – сухопутных пиратов Средней Азии – лежали панисламизм и пантюркизм. Сами же они предпочитали называть себя моджахедами, тогда как перевести это слово можно как бандит или налётчик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии