В Челябинской области обсудили реализацию проектов нацполитики

В Челябинске прошла конференция по реализации проектов в сфере нацполитики. Участники обсудили лучшие практики муниципалитетов по укреплению межнационального мира и согласия, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания (ЗСО).
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