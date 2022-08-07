В Волгограде горят сухая трава и камыш на площади пятнадцати гектаров

ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Сухая трава и камыш горят в Тракторозаводском районе Волгограда на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМЧС по Волгоградской области.