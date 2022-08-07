Поболтаем

52 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...
  • Елена Мамонова
    а почему дети молчали об этомВ российском сана...
  • Antanas
    Классная подборка.Понравилось.👍👍👍👍👍Пошлые комментари...

В Волгограде горят сухая трава и камыш на площади пятнадцати гектаров

ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Сухая трава и камыш горят в Тракторозаводском районе Волгограда на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМЧС по Волгоградской области.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх