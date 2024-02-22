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Что-то невидимое в воздухе заставило пассажирские самолеты двигаться быстрее скорости звука: видео

Что-то невидимое в воздухе заставило пассажирские самолеты двигаться быстрее скорости звука: видео

Пассажиров нескольких коммерческих рейсов через Северную Атлантику ждало то еще путешествие. Сразу пять авиалайнеров уже поднявшись в эшелоны неожиданно начали двигаться быстрее скорости звука, что удалось заснять и на видео.

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Комментарии
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Alex Nемо
Только вот на картинке почему-то сверхзвуковой стратег США...
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20 час.
Grandad
Аввтор не знает, насколько тернист был путь преодоления скорости звука самолетами. Обычный развалится при прохождении звукового порога.
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15 час.
Модест
Земля налетела на небесную ось. Кориолисово ускорение увеличилось в десять раз, океан выплеснули из тазика.
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14 час.

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