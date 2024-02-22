Что-то невидимое в воздухе заставило пассажирские самолеты двигаться быстрее скорости звука: видео

Пассажиров нескольких коммерческих рейсов через Северную Атлантику ждало то еще путешествие. Сразу пять авиалайнеров уже поднявшись в эшелоны неожиданно начали двигаться быстрее скорости звука, что удалось заснять и на видео.
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