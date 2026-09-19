В Горловке 11 человек пострадали при ударе беспилотника по автобусу

В Никитовском районе Горловки в результате украинского удара по пассажирскому автобусу пострадали 11 человек.
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