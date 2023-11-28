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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мо Харклесс присоединился к фарм-команде «Портленда» в Лиге развития

Команда Лиги развития НБА «Рип Сити Ремикс» подписала форварда Мо Харклесса (30 лет, 201). «Рип Сити Ремикс» – фарм-команда «Портленда».

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