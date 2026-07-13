В Дзержинске за вечер выявили десятки скрытых болезней у 48 человек

В Дзержинске завершилась профилактическая акция «Вечер здоровья», состоявшаяся в поликлинике № 2. По информации медицинских работников, в ходе комплексного обследования у местных жителей были выявлены десятки скрытых патологий.
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