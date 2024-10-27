Раненые солдаты украинской армии страдают в медицинских пунктах, находящихся близ линии фронта в таких населённых пунктах, как Боровая, Подлиман и Новоплатоновка в Харьковской области, заявил РИА Новости представитель пророссийского подполья .
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