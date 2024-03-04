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Депутат Хинштейн решил обжаловать решение суда по делу об убийстве участника СВО

Депутат Хинштейн решил обжаловать решение суда по делу об убийстве участника СВО

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой обжаловать приговор бойцу смешанного стиля (ММА) Рустаму Байжуменову по делу о причинении смерти по неосторожности ветерану СВО Максиму Никитину.

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