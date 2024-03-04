Депутат Хинштейн решил обжаловать решение суда по делу об убийстве участника СВО

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой обжаловать приговор бойцу смешанного стиля (ММА) Рустаму Байжуменову по делу о причинении смерти по неосторожности ветерану СВО Максиму Никитину.
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