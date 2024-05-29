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Предсказания Каддафи о начале новой истории для России и мира - он еще тогда все предсказал

Предсказания Каддафи о начале новой истории для России и мира - он еще тогда все предсказал

Сегодня 153 прочитали Лидер Ливии Муаммар Каддафи был неоднозначным политиком. Сначала он приобрел народную любовь стремлением к независимости государства и успешными экономическими преобразованиями, а затем любовь быстро сменилась ненавистью после установления диктатуры, методами террора и устранением политических соперников.

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