Предсказания Каддафи о начале новой истории для России и мира - он еще тогда все предсказал

Сегодня 153 прочитали Лидер Ливии Муаммар Каддафи был неоднозначным политиком. Сначала он приобрел народную любовь стремлением к независимости государства и успешными экономическими преобразованиями, а затем любовь быстро сменилась ненавистью после установления диктатуры, методами террора и устранением политических соперников.