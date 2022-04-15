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Председатель СК России посетил с рабочей поездкой Ростовскую область

Председатель СК России посетил с рабочей поездкой Ростовскую область

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону.

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