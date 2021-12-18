Поздравляем с 75 годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Дорогие друзья! Уважаемые подписчики канала "Хакнем Отношения"! Поздравляем вас с Днём Победы! Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши деды и прадеды во имя нашей свободы и благополучной жизни.